Дружина лідера збірної України підкорила мережу елегантними та спокусливими фото

Марина Галаган, дружина українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна, знову привернула увагу своїх підписників у соцмережах.

Дівчина опублікувала нову підбірку світлин, де постала у вишуканому, але водночас доволі гарячому образі – в напівпрозорій сукні, яка підкреслила її витонченість та стиль.

Фанати відразу засипали Марину компліментами, відзначаючи її природну красу та відчуття смаку.

Нагадаємо, що після довготривалих стосунків у квітні 2024 року Анатолій зробив коханій пропозицію, а вже 25 грудня пара відсвяткувала весілля в Португалії. На урочистості завітало чимало українських футболістів, у тому числі і Михайло Мудрик.

