Дружина лідера збірної України підкорила мережу елегантними та спокусливими фото
Марина Галаган, дружина українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна, знову привернула увагу своїх підписників у соцмережах.
Дівчина опублікувала нову підбірку світлин, де постала у вишуканому, але водночас доволі гарячому образі – в напівпрозорій сукні, яка підкреслила її витонченість та стиль.
Фанати відразу засипали Марину компліментами, відзначаючи її природну красу та відчуття смаку.
Нагадаємо, що після довготривалих стосунків у квітні 2024 року Анатолій зробив коханій пропозицію, а вже 25 грудня пара відсвяткувала весілля в Португалії. На урочистості завітало чимало українських футболістів, у тому числі і Михайло Мудрик.
Раніше повідомлялося, що дружина Трубіна похизувалася ефектними знімками у гарячій фотосесії.