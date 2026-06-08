Дружина Усика зачарувала мережу: Катерина влаштувала ефектну фотосесію босоніж на березі моря

Катерина Усик знову привернула увагу своїх підписників новою атмосферною фотосесією, яка миттєво зібрала безліч захоплених реакцій у соцмережах.

Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика опублікувала серію стильних кадрів, зроблених на березі моря. Для зйомки Катерина обрала стриманий, але водночас елегантний образ — білі штани та чорну блузку.

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На світлинах вона босоніж прогулюється мокрим піском уздовж узбережжя, а позаду розбиваються морські хвилі. Атмосфера кадрів вийшла максимально спокійною та романтичною, що одразу оцінили шанувальники.

Особливого настрою фотосесії додало те, що частину знімків було виконано в класичному кольоровому форматі, а частину — в чорно-білому стилі. Завдяки цьому світлини отримали ще більше емоційності та художньої глибини.

Нагадаємо, напередодні Усик здобув непросту перемогу над легендарним кікбоксером Ріко Верховеном. Українець пережив складний початок поєдинку, але в 11-му раунді зумів переламати хід бою та завершив справу технічним нокаутом.

Після бою дружина Олександра зворушливо підтримала чоловіка на ринзі.

Раніше повідомлялося, що Катерина потішила підписників романтичною публікацією з чоловіком.