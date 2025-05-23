Дружина Мессі зі стильною фотосесією потрапила на обкладинку журналу Vogue
Vogue
Дружина восьмиразового володаря Золотого м’яча Ліонеля Мессі, Антонела Роккуццо, опинилась у центрі уваги світових ЗМІ.
Цього разу кохана зіркового футболіста стала головною зіркою обкладинки свіжого випуску Vogue Mexico.
На сторінках глянцю Антонела поділилася не лише ефектними знімками, а й відвертими зізнаннями про себе, свою родину, коріння та речі, які мають для неї найбільше значення сьогодні.
Нагадаємо, Ліонель Мессі та Антонелла Рокуццо знайомі з дитинства і офіційно одружилися 30 червня 2017 року в Росаріо, Аргентина. У пари троє синів: Тьяго, Матео та Чіро.
Раніше повідомлялося, що дружина зіркового футболіста збірної Аргентини стала амбасадором відомого бренду.