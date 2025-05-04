Ти – сенс мого життя: дружина Малиновського зворушливо привітала футболіста з 32-річчям

Сьогодні, 4 травня, свій 32-й день народження святкує український півзахисник і зірка італійської Дженоа – Руслан Малиновський.

Гравця, відомого не лише потужними ударами, а й відданістю грі, ніжно привітала його дружина Роксана.

У соцмережах кохана хавбека опублікувала серію зворушливих фото та слів, якими описала своє кохання до Руслана.

"З Днем народження найкращого чоловіка, батька, друга. Ти – сенс мого життя. Я не знаю нікого кращого за тебе", – написала дружина футболіста.

Нагадаємо, Руслан і Роксана одружилися у 2016 році. Пара виховує п'ятирічну доньку Олівівію.

Напередодні стало відомо, що тепер у родині Малиновських очікується ще одна важлива подія. Роксана несподіваним сюрпризом у ресторані оголосила про вагітність.

Цього сезону на рахунку 32-річного хавбека збірної України 2 асисти у 9 матчах Серії А. Контракт гравця із "грифонами" розрахований до літа 2027 року.