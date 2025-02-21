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Ми чекаємо на тебе: Малиновський розповів про вагітність дружини

Олександр Булава — 21 лютого 2025, 20:09
Ми чекаємо на тебе: Малиновський розповів про вагітність дружини
Руслан Малиновський
Getty Images

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський повідомив, що його дружина Роксолана вагітна.

Про це футболіст розповів в Instagram.

Наразі у пари вже є донька Олівія.

"Ми чекаємо на тебе", – розповів Малиновський.

Нещодавно Малиновський вперше з вересня потрапив у заявку Дженоа на матч з Венецією, щоправда, весь поєдинок провів на лаві запасних.

Наразі "грифони" мають в активі 30 очок та посідають 11-ту сходинку в турнірній таблиці Серії А. Наступний матч команда зіграє 22 лютого проти Інтера.

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

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