Ми чекаємо на тебе: Малиновський розповів про вагітність дружини

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський повідомив, що його дружина Роксолана вагітна.

Про це футболіст розповів в Instagram.

Наразі у пари вже є донька Олівія.

"Ми чекаємо на тебе", – розповів Малиновський.

Нещодавно Малиновський вперше з вересня потрапив у заявку Дженоа на матч з Венецією, щоправда, весь поєдинок провів на лаві запасних.

Наразі "грифони" мають в активі 30 очок та посідають 11-ту сходинку в турнірній таблиці Серії А. Наступний матч команда зіграє 22 лютого проти Інтера.