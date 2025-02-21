Ми чекаємо на тебе: Малиновський розповів про вагітність дружини
Руслан Малиновський
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Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський повідомив, що його дружина Роксолана вагітна.
Про це футболіст розповів в Instagram.
Наразі у пари вже є донька Олівія.
"Ми чекаємо на тебе", – розповів Малиновський.
Нещодавно Малиновський вперше з вересня потрапив у заявку Дженоа на матч з Венецією, щоправда, весь поєдинок провів на лаві запасних.
Наразі "грифони" мають в активі 30 очок та посідають 11-ту сходинку в турнірній таблиці Серії А. Наступний матч команда зіграє 22 лютого проти Інтера.