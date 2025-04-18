Ми вже знаємо, як виглядає любов: дружина лідера Шахтара оголосила про вагітність

Футболіст Шахтаря і збірної України Георгій Судаков разом із дружиною Єлизаветою повідомили про чудову новину – пара очікує на поповнення в родині.

Своє щастя вони вирішили поділити з усім світом, опублікувавши в Instagram зворушливу фотосесію, де Ліза з ніжністю демонструє округлий животик.

На фото вона постає в кількох образах, а поряд з нею – Георгій і їхня донька Мілана, яка вже готується стати старшою сестричкою.

"Ми вже знаємо, як виглядає любов. Вона називається "дочка". Але зовсім скоро ми побачимо цю любов – в нових очах, нових ручках, новому житті", – йдеться у заяві пари.

Нагадаємо, історія кохання Георгія і Лізи почалася ще в підлітковому віці. У 2021 році пара оголосила про заручини, а вже наступного року офіційно стала подружжям. Весною 2022 року у них народилась донечка, яку назвали Міланою.

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Напередодні Єлизавета приголомшила соцмережі ефектною фотосесією у купальнику на тлі водоспаду.

Раніше повідомлялося, що дружина голкіпера збірної України з футболу похизувалася величезним букетом троянд від коханого.