Дружина скандального лідера Шахтаря похизувалася стильними знімками з гірськолижного курорту

Дружина захисника донецького Шахтаря Юхима Коноплі, Анастасія, поділилася з підписниками в Instagram атмосферними світлинами з зимового відпочинку в Австрії.

На опублікованих кадрах дівчина позує на тлі засніжених гір, білосніжних схилів та мальовничих альпійських пейзажів, створюючи справжній образ зимової казки.

Стильні образи та природна елегантність Анастасії одразу привернули увагу фанатів.

Свій фотосет вона підписала просто, але доволі влучно:

"Снігова королева".

Нагадаємо, не так давно Юхим опинився у центрі гучного скандалу через вподобайки під відео з російським контентом.

Конопля заявив, що йому дивно чути подібного роду обвинувачення у свій бік, але все одно перепросив та запевнив, що більше такого не повториться.

Згодом донецький Шахтар прокоментував скандал довкола свого футболіста, заявивши, що гравець усвідомив свою помилку та долучився до придбання пікапа для ЗСУ.