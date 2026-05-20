19-річний талант Шахтаря зробив пропозицію коханій під час вечері в ресторані

19-річний півзахисник Шахтаря Ізакі Сілва зробив важливий крок у своєму житті – футболіст освідчився своїй коханій.

Романтичний момент дівчина показала у соцмережах. Спочатку вона опублікувала відео самої пропозиції у ресторані, на якому видно емоції пари в одну з найважливіших митей їхніх стосунків.

Згодом у профілі з'явилися й фото з каблучкою, які миттєво зібрали хвилю привітань від підписників та фанатів футболіста.

Читайте також : Фото Новоспечений тренер збірної України таємно заручився в Італії

Сам Ісаке також поділився відео у своєму Instagram та коротко написав:

"Вона сказала "так".

Раніше повідомлялося, що зірка збірної України оголосив про майбутнє поповнення в родині.