19-річний талант Шахтаря зробив пропозицію коханій під час вечері в ресторані
19-річний півзахисник Шахтаря Ізакі Сілва зробив важливий крок у своєму житті – футболіст освідчився своїй коханій.
Романтичний момент дівчина показала у соцмережах. Спочатку вона опублікувала відео самої пропозиції у ресторані, на якому видно емоції пари в одну з найважливіших митей їхніх стосунків.
Згодом у профілі з'явилися й фото з каблучкою, які миттєво зібрали хвилю привітань від підписників та фанатів футболіста.
Сам Ісаке також поділився відео у своєму Instagram та коротко написав:
"Вона сказала "так".
Раніше повідомлялося, що зірка збірної України оголосив про майбутнє поповнення в родині.