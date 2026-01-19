Пригадала кількість матчів за Ноттінгем: дружина Зінченко епічно затролила футболіста у соцмережах

Подружжя Олександра та Влади Зінченків запалили у соцмережах, затроливши одне одного.

Першим дописом від українського футболіста стала кумедна світлина молодшої доньки Леї. Фото Олександр підписав з гумором:

"Моє лице після кожної шутки Сєдан".

Втім, відповідь від Влади Зінченко не змусила себе чекати – дружина хавбека миттєво перехопила ініціативу та жорстко, але з любов'ю, потролила чоловіка:

"Нє, зай, це моє лице, коли побачила, скільки ти матчів зіграв за Ноттінгем".

Для довідки: у сезоні 2025/26 Зінченко провів лише 10 матчів за Ноттінгем, що й стало ідеальним приводом для сімейного жарту.

Раніше повідомлялося, що Олександр зробив для Влади неймовірний сюрприз на честь 30-річчя, попросивши легендарного Девіда Бекхема привітати її з днем народження.