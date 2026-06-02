Легенда Ліверпуля зізнався, що бореться з онкологічним захворюванням

Володимир Слюсарь — 2 червня 2026, 15:45
Легенда Ліверпуля Кенні Далгліш підтвердив, що наразі проходить курс лікування від онкологічного захворювання.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Далгліш поділився, що терапія проходить успішно.

"Як випливає з мого випадкового допису в соцмережах, зараз я проходжу лікування від раку. На відміну від моїх навичок користування мобільним телефоном, лікування проходить успішно.

В ідеалі це мало б залишитися приватною справою, бо так і має бути, але мої нікчемні навички роботи з технікою змусили мене це оприлюднити. Звісно, я не мав наміру розголошувати цю справу, тому буду вдячний, якщо поважатимуть приватність моєї родини та мене особисто.

Як завжди, дякую чудовому медичному персоналу, який проявив неймовірну турботу та тактовність не лише щодо мене, а й щодо багатьох-багатьох інших. Вони роблять честь собі".

Зазначимо, що пост, про який говорить Далгліш, уже видалено з його Твіттер акаунту.

Нагадаємо, що нещодавно легенда збірної Англії та Ліверпуля Джеймс Мілнер оголосив про закінчення кар'єри.

