Білодід приголомшила відвертою фотосесією: нові кадри підірвали мережу

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід знову опинилася в центрі уваги своїх прихильників. Олімпійська призерка опублікувала на своїй сторінці в Instagram нову серію ефектних світлин, які миттєво зібрали тисячі вподобань і сотні захоплених коментарів.

Для нової фотосесії спортсменка обрала незвичний художній образ. На кадрах Дарина позує майже оголеною, прикриваючи тіло широким капелюхом.

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Основний акцент фотографи зробили на її виразних очах, емоційному погляді та грі світла й тіні, що створює атмосферну та естетичну композицію.

Білодід не стала супроводжувати публікацію довгим підписом, дозволивши фотографіям говорити самим за себе. Шанувальники ж високо оцінили новий образ спортсменки, відзначивши її сміливість, стиль та витонченість.

Нагадаємо, минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою футбольного клубу Металіст 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

Напередодні Білодід зустрілася з Усиком на Марбельї, провівши для його сина майстер-клас з дзюдо.