Білодід приголомшила відвертою фотосесією: нові кадри підірвали мережу
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід знову опинилася в центрі уваги своїх прихильників. Олімпійська призерка опублікувала на своїй сторінці в Instagram нову серію ефектних світлин, які миттєво зібрали тисячі вподобань і сотні захоплених коментарів.
Для нової фотосесії спортсменка обрала незвичний художній образ. На кадрах Дарина позує майже оголеною, прикриваючи тіло широким капелюхом.
Основний акцент фотографи зробили на її виразних очах, емоційному погляді та грі світла й тіні, що створює атмосферну та естетичну композицію.
Білодід не стала супроводжувати публікацію довгим підписом, дозволивши фотографіям говорити самим за себе. Шанувальники ж високо оцінили новий образ спортсменки, відзначивши її сміливість, стиль та витонченість.
Нагадаємо, минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою футбольного клубу Металіст 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.
Напередодні Білодід зустрілася з Усиком на Марбельї, провівши для його сина майстер-клас з дзюдо.