У яскраво-рожевій сукні та з розкішним букетом: Білодід зачарувала новими фото з Іспанії

Бронзова призерка Олімпійських ігор Дар'я Білодід продовжує ділитися атмосферою свого відпочинку в Іспанії. Цього разу українська дзюдоїстка потішила шанувальників яскравою фотосесією, яка миттєво привернула увагу її підписників.

Для нових світлин спортсменка обрала ефектну рожеву сукню, яка вдало підкреслила літній настрій та стильний образ. Доповненням до нього став розкішний букет квітів такого ж кольору, який гармонійно поєднався з її вбранням.

Світлини вийшли по-справжньому сонячними та романтичними. Білодід позувала з усмішкою, демонструючи гарний настрій і насолоджуючись відпочинком на узбережжі.

До публікації українка залишила короткий, але промовистий підпис англійською мовою:

"Beautiful day" ("Прекрасний день").

Нагадаємо, минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою футбольного клубу Металіст 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

Напередодні Білодід зустрілася з Усиком на Марбельї, провівши для його сина майстер-клас з дзюдо.