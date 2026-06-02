Не талант і не удача: Білодід вразила спортивною фотосесією та потужним посланням

Українська спортсменка Дар'я Білодід потішила своїх шанувальників новою ефектною фотосесією у спортивному стилі.

На опублікованих світлинах Дар'я позує у чорному спортивному комплекті, що складається з топа з білими вставками та коротких шортів у тому ж дизайні. Лаконічний образ підкреслив чудову фізичну форму спортсменки, яку вона підтримує завдяки щоденним тренуванням.

Втім, увагу підписників привернули не лише фото, а й підпис до публікації.

"Моєю найбільшою силою та ключем до успіху завжди був сильний дух. Не талант. Не удача. Лише дисципліна, стійкість і сміливість продовжувати рухатися вперед", — написала Білодід.

Нагадаємо, у березні минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою Металіста 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

Раніше Білодід поділилася з фанатами новими атмосферними світлинами зі своєї подорожі Європою.