Не впізнати з першого погляду: Білодід здивувала фанатів незвичними фото у сільському вбранні

Зірка українського дзюдо Дарія Білодід потішила своїх шанувальників новою добіркою фотографій, які помітно відрізняються від звичних спортивних кадрів.

Титулована спортсменка опублікувала серію атмосферних фото та відео, зроблених у сільській місцевості. Особливу увагу фанатів привернули кадри, на яких Білодід позує в автентичному українському вбранні на тлі мальовничої природи та старовинного вітряка.

Незвичний образ одразу викликав захоплення серед підписників. Багато хто відзначив, що спортсменка органічно виглядає в традиційному стилі, а самі кадри передають справжню українську атмосферу.

Втім, на цьому фотодобірка не закінчилася. Дарія також поділилася яскравими моментами зі свого повсякденного життя. На опублікованих світлинах можна побачити квіти, затишні прогулянки, відпочинок у ресторанах та інші теплі миті.

Нагадаємо, у березні минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою Металіста 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

Раніше повідомлялося, що Білодід похизувалася ефектною фотосесією у спортивному вбранні.