Білодід вразила ніжним образом: нова фотосесія підкорює мережу

Українська зірка дзюдо Дарія Білодід знову привернула увагу, але цього разу не на татамі, а у стильній фотосесії.

Спортсменка поділилася серією кадрів, виконаних у білих тонах. На фото Білодід позує на світлому фоні в білій майці та шортах, доповнивши образ ефектним макіяжем.

Мінімалізм, чисті лінії та акцент на деталях створили елегантний і водночас дуже впевнений образ, який уже активно обговорюють у соцмережах.

Нагадаємо, у березні минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою Металіста 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

У січні олімпійська призерка подорожувала Сполученими Штатами Америки та ділилася яскравим контентом зі своїми підписниками.

Напередодні Білодід показала, як провела День святого Валентина за кордоном.