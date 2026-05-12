Закохуюсь знову і знову: Білодід показала атмосферні фото з Парижа

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід поділилася з фанатами новими атмосферними світлинами зі своєї подорожі Європою.

Після кількох днів у Польща спортсменка вирушила до Париж, де опублікувала серію фото на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах Білодід позує на вулицях французької столиці та ділиться моментами прогулянок містом.

Публікацію українка підписала англійською фразою: "The city I fall in love again and again" ("Місто, в яке я закохуюся знову і знову").

Нагадаємо, у березні минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою Металіста 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

Раніше повідомлялося, що Білодід стала однією з гостей прем'єри другої частини фільму "Диявол носить Prada".