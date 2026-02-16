Українська правда
Весело відсвяткувала День закоханих: Білодід показала, як проводить відпочинок за кордоном

Богдан Войченко — 16 лютого 2026, 10:04
Instagram
Весело відсвяткувала День закоханих: Білодід показала, як проводить відпочинок за кордоном

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід поділилася з підписниками новими світлинами з відпочинку за кордоном та показала, як провела День святого Валентина.

На фото спортсменка біжить вулицею з рожевою повітряною кулькою у формі серця, невеликим букетом квітів і пакетом із подарунком. Кадри вийшли легкими та романтичними Білодід сяє усмішкою та виглядає по-справжньому щасливою.

Відповідні знімки вона опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram, додавши підпис:

"Кохання – це все навколо нас".

Нагадаємо, у березні минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою Металіста 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

У січні 2026 року олімпійська призерка подорожувала Сполученими Штатами Америки та ділилася яскравим контентом зі своїми підписниками.

Напередодні спортивний директор Федерації дзюдо України назвав умову для відновлення кар'єри Білодід.

Дар'я Білодід дзюдо Lifestyle