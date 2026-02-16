Весело відсвяткувала День закоханих: Білодід показала, як проводить відпочинок за кордоном

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід поділилася з підписниками новими світлинами з відпочинку за кордоном та показала, як провела День святого Валентина.

На фото спортсменка біжить вулицею з рожевою повітряною кулькою у формі серця, невеликим букетом квітів і пакетом із подарунком. Кадри вийшли легкими та романтичними – Білодід сяє усмішкою та виглядає по-справжньому щасливою.

Відповідні знімки вона опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram, додавши підпис:

"Кохання – це все навколо нас".

Нагадаємо, у березні минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою Металіста 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

У січні 2026 року олімпійська призерка подорожувала Сполученими Штатами Америки та ділилася яскравим контентом зі своїми підписниками.

Напередодні спортивний директор Федерації дзюдо України назвав умову для відновлення кар'єри Білодід.