Білодід у рожевій піжамі влаштувала незвичну фотосесію на батуті

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід знову потішила підписників новими атмосферними кадрами у соцмережах.

Спортсменка опублікувала незвичну фотосесію, на якій позує у рожевій піжамі, стрибаючи на батуті на тлі синього художнього полотна, розмальованого під небо.

Світлини вийшли водночас ніжними, яскравими та дуже емоційними, а сама Дар'я виглядала максимально безтурботно та щасливо.

Фото дзюдоїстка підписала англійською фразою: "Live life and enjoy every moment", що перекладається як "Живи життя і насолоджуйся кожною миттю".

Нагадаємо, у березні минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою Металіста 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

Раніше Білодід поділилася з фанатами новими атмосферними світлинами зі своєї подорожі Європою.