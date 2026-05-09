Колобов приніс Україні першу медаль на турнірі Grand Slam у Астані, здолавши представника Росії

Українець Владислав Колобов став бронзовим призером турніру серії Grand Slam з дзюдо, що проходить у Казахстані.

У сутичці за "бронзу" у ваговій категорії до 81 кг наш спортсмен переміг представника Росії Єгора Сухопарова. Ця медаль стала дебютною для Владислава на турнірах IJF WJT.

Колобов стартував на турнірі з перемоги над представником Казахстану Аргюновим, після чого у чвертьфіналі здолав бразильця Девіда Ліму, однак в 1/2 поступився дзюдоїсту з Молдови Петру Пелівану.

Нагадаємо, на попередньому етапі, який відбувся у Душанбе (Таджикистан), українські дзюдоїсти здобули дві медалі.