Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером

Сергій Шаховець — 15 травня 2026, 15:12
Колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем став першим спортсменом-мільярдером у Великій Британії.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з даними Sunday Times Rich List 2026, сукупний капітал Бекхема та його дружини Вікторії оцінюється у 1,185 мільярда фунтів. Це становить приблизно 1,6 млрд доларів США.

У рейтингу найбагатших представників спорту у Великій Британії родина Бекхемів займає друге місце після колишнього керівника Формули-1 Берні Екклстоуна. Його статки оцінюються у 2 мільярди фунтів (2,74 мільярда доларів США).

Екскапітан збірної Англії є співвласником найдорожчого клубу МЛС Інтер Маямі. Його вартість оцінюється у 1,45 мільярда доларів (1,07 млрд фунтів стерлінгів).

Також Бекхем заробив значні кошти як амбасадор таких брендів, як Adidas та Hugo Boss. Статки Вікторії Бекхем переважно сформувалися завдяки модному бренду, який вона заснувала під власним ім'ям.

Раніше повідомлялося, що Девіда Бекхема офіційно посвятили у лицарі за його заслуги перед футболом та британським суспільством.

