Перший серед футболістів: Бекхем отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді

Девід Бекхем увійшов в історію як перший гравець у футбол, який отримав власну зірку на легендарній Алеї слави Голлівуду, і ця подія відбулася в Лос-Анджелесі, де колишнього капітана збірної Англії вшанували за унікальну кар'єру, що давно вийшла за межі спорту та перетворила його на глобальну культурну і медійну ікону.

Бекхем отримав 2849-ту зірку на Голлівудському бульварі, опинившись у символічному ряді зі спортивними легендами світового масштабу на кшталт Мухаммеда Алі, Шакіла О'Ніла та Біллі Джин Кінг, що лише підкреслює статусність цього визнання.

Під час церемонії він зізнався, що переживає все це як щось майже нереальне, адже, за його словами, навіть маючи за плечима великі перемоги у футболі, він ніколи не міг уявити, що хлопець із робітничої родини з Англії одного дня отримає подібну честь у самому серці Голлівуду.

"Мушу визнати, що все це досить сюрреалістично. У моїй кар'єрі були дивовижні моменти, але бути тут, у Лос-Анджелесі, отримати зірку на всесвітньо відомій Алеї слави – це справді неймовірно", – зізнався він.

Особливої емоційності події додала присутність його дружини Вікторії Бекхем та актора Тома Круза, які представили його публіці під час урочистої частини.

Нагадаємо, кар'єра Бекхема у футболі включала легендарні виступи в МЮ та Реалі, а також знаковий перехід до Лос-Анджелес Гелексі, який суттєво вплинув на розвиток футболу в США та популяризацію МЛС на глобальному рівні.

За збірну Англії Девід провів 115 матчів, зіграв на трьох чемпіонатах світу та двічі був капітаном національної команди.

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Після завершення кар'єри у 2013 році Бекхем не відійшов від спорту, ставши співвласником Інтер Маямі, клубу, який у 2023 році здійснив історичний прорив, підписавши Ліонеля Мессі та ще більше піднявши статус МЛС на світовій арені.

Напередодні зіркового англійця офіційно посвятили у лицарі за його заслуги перед футболом та британським суспільством.

Раніше повідомлялося, що Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером.