Бех-Романчук показала ніжні фото з новонародженою донькою

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася зворушливими кадрами зі своєю новонародженою донечкою.

Спортсменка опублікувала у соціальних мережах ніжні фотографії, на яких проводить час із малечею. На знімках Марина ніжно тримає доньку та годує її груддю.

"Один місяць нашій солодкій булочці. Ми тебе безмежно сильно любимо", – написала спортсменка.

Нагадаємо, що Марина Бех-Романчук разом зі своїм чоловіком, відомим українським плавцем Михайлом Романчуком, стали батьками 13 лютого 2026 року. У подружжя народилася донька, яку назвали Соня.

напередодні Михайло Романчук оголосив про завершення кар'єри. Легкоатлетка ж у серпні 2025 року заявила про призупинення виступів через емоційне виснаження та дискваліфікацію, яка пов'язана з позитивним допінг-тестом.

Спортсменка не визнала свою провину. Одразу після цього ФЛАУ випустила заяву, в якій підтримала 29-річну українку.