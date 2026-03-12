Колишня зірка WWE вразила фанатів шикарною фігурою на відвертих фото

Колишня чемпіонка WWE Кармелла опинилася в центрі уваги соціальних мереж після нової відвертої фотосесії.

38-річна зірка реслінгу, справжнє ім'я якої Лія Ван Дейл, у лютому 2025 року залишила WWE після майже 12 років співпраці з компанією. У цей період вона також зробила паузу в кар'єрі, зосередившись на родині разом із коментатором WWE Корі Грейвсом.

Втім, навіть без виступів на рингу Кармелла продовжує привертати увагу фанатів. Її новий пост в Instagram швидко став вірусним завдяки гарячим знімкам розкішної фігури.

Останні роки спортсменка приділяє більше часу сім'ї. Разом із чоловіком вона виховує двох дітей. Цікаво, що нову фотосесію Кармелла опублікувала лише через кілька місяців після народження другої дитини, чим особливо вразила фанатів своєю фізичною формою.

Нагадаємо, кар'єра реслерки у WWE розпочалася у 2013 році в бренді NXT. Уже за кілька років вона дебютувала на шоу SmackDown, а у 2017-му виграла легендарний матч Money in the Bank. У квітні 2018 року Кармелла стала чемпіонкою WWE серед жінок, а також здобула перемогу у жіночій королівській битві на WrestleMania 35.

