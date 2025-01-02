Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду

З Христиною Чудіновою я познайомився понад 10 років тому у німецькому Гельзенкірхені на "Фелтінс-Арена". Під час бою Володимира Кличка з узбеком Русланом Чагаєвим сидів у журналістському ринг-сайді. Наш чемпіон вперше проводив бій на футбольному стадіоні, подивитися на мегаподію прийшли понад 60 тисяч фанів.

Незадовго до початку поєдинку у поле мого зору потрапив Лотар Маттеус із молодою красивою супутницею. Пара займала місця в першому ряду. Дівчина впевнено прикріпляла до нагрудної кишені піджака Лотара синьо-жовтий прапорець і під час бою власним прикладом закликала легенду німецького футболу розмахувати ним. Сама ж у цих рухах була вкрай емоційною.

Німецький журналіст, який сидів поруч, підтвердив мій здогад: "Це Христина – модель і дружина Маттеуса. Вона – українка, народилася в Києві". Після бою ми познайомилися і довго ділились позитивними емоціями від яскравої перемоги Володимира Кличка.

На прощання Христина залишила номер свого мобільного. Періодично телефонував їй. Через пів року Крістіна-Ліліана розійшлася з Лотаром Маттеусом. Але її історія точно буде цікава користувачам Чемпіона.

Знайомство у таксі

"Ми познайомилися восени 2007 року під час фестивалю Октоберфест у Мюнхені, – Христина згадувала історію знайомства із легендарним футболістом вже під час нашої телефонної розмови. – Я якраз повернулася з Азії. Два місяці працювала у Сінгапурі. Моє серце на той час було вільним. А мій найкращий друг товаришував із Лота (саме так Христина називала Маттеуса, – "Чемпіон"). І в останній день Октоберфесту ми познайомилися. Друг попросив, щоб Лота нас забрав. Тож знайомитися довелось у таксі. А далі пішло-поїхало".

Офіційно чоловіком і дружиною вони стали у Лас-Вегасі 1 січня 2009 року.

"Спочатку ми думали розписатися, а вже потім вирушити у Лас-Вегас, – деталізує Христина. – Але потім Лота мені сказав: "А чому б нам не відзначити торжество у Лас-Вегасі?". Мені ця ідея сподобалася. Тим паче для оформлення шлюбу в Німеччині належало зібрати купу паперів. В Америці із цим простіше. Тож ми вирішили, що нам нічого морочити собі голову, збираючи всі ці довідки".

Від Кана до Мессі

Мати Чудінової – українка, батько – колишній гравець ризького Динамо і збірної Латвії з хокею.

"Я дійсно народилася у Києві, – Христина підтверджує слова німецького журналіста. – Коли мама завагітніла, на сімейній раді ухвалили рішення, що народжувати мене буде у Києві. Бабуся спершу їй допомагала. А потім ми із мамою повернулися в Ригу. З дитинства я росла у спортивній сім'ї. Батько, Сергій Чудінов, був професійним хокеїстом. Виступав за ризьке Динамо і збірну Латвії. У 1992 році тато підписав контракт із німецьким клубом. Ми переїхали до Німеччини. Після завершення його кар'єри наша сім'я залишилася в Мюнхені. Батько продовжив роботу у хокеї як менеджер і тренер".



До знайомства з Маттеусом Христина більше захоплювалася хокеєм, аніж футболом.

"Лота познайомив мене з багатьма футболістами і їхніми другими половинками, ось тоді мені став цікавим і футбол, – не приховувала Чудінова. – Знайомив з Олівером Каном, Бастіаном Швайнштайгером, Лукасом Подольські, Лукою Тоні, Франком Рібері. Ми були присутні на церемоніях, де визначали найкращого гравця світу. Там познайомилася із Ліонелем Мессі, Кака, Кріштіану Роналду".

Запрошення Кличка

У листопаді 2007 року Лотар прилітав до столиці України. Тоді з'явилися чутки, що Маттеус може очолити київське Динамо. Ігор Суркіс у розмові з автором цих рядків таку інформацію спростовував: "Я ніколи не вів переговори з Лотаром Маттеусом". Навіщо ж легенда німецького футболу прилітав до Києва?





"Ми тоді тільки два місяці, як почали зустрічатися, – згадує цю поїздку Христина. – До Києва літали разом. Нас запрошував Віталій Кличко. Пам'ятаю, відвідали мою бабусю і побували на матчі Динамо. До речі, ще до цього Лоті могли запропонувати пост спортивного директора клубу. Це сталося, якби Динамо прийняв Оттмар Хітцфельд".

Коли Лотар у 2008 році підписав контракт із Маккабі, Христина разом із ним полетіла в Нетанію.

"Я й гадки не мала, наскільки розвинений в Ізраїлі модельний бізнес, – зізнавалася Чудінова. – У результаті мала багато роботи. Звичайно, там не такий ринок, як у Мілані, Парижі або Нью-Йорку. Але я активно знімалася в Ізраїлі, а також практично щотижня літала на зйомки в Європу".

Сексуальний маніяк

На думку Христини, у футболі та модельному бізнесі є дещо спільне. І там, і там багато що залежить від фарту. Але в особистому житті удача супроводжувала подружжя Маттеус недовго. Вони то сварилися, то мирилися. У підсумку їхні стосунки закінчилися розлученням.

"Маттеус – сексуальний маніяк. Він постійно зраджував мені, і я змушена була це терпіти. Ми навіть зверталися за допомогою до лікарів, але й вони не змогли приборкати бажання Лотара постійно змінювати сексуальних партнерок", – так Христина розкрила причину сварок вже після розлучення.

Гарем чемпіона (всі дружини Лотара Маттеуса)

1. Сільвія (тривалість шлюбу: 1981-1992)

Лотар спілкується з доньками Алісою і Віолою, які з'явилися на світ у результаті цього шлюбу.

2. Лоліта Морено (1994-1999)

Телевізійна ведуча зі Швейцарії народила Маттеусу сина Лоріса.

3. Мар'яна Костич (2003-2007)

На сербці Мар'яні Костич він одружився, коли очолював белградський Партизан. Пишне весілля відгуляли на кораблі – на річці Дунай. Церемонія одруження відбувалася сербською мовою, але, як виявилося, не мовою любові.

4. Христина Чудінова (2007-2010)

Зустрічатися почали восени 2007 року, весілля зіграли 1 січня 2009-го у Лас-Вегасі. Офіційно розлучилися рівно через рік.

5. Анастасія Климко (2013-2021)

У квітні 2014 року у пари народився син Мілан. Анастасія молодша від Лотара на 28 років.

Особова справа

Лотар Маттеус. Народився 21 березня 1961 року.

Виступав за команди: Боруссія Менхенгладбах (1979-1984), Баварія Мюнхен (1984-88, 1992-2000), Інтер Мілан, Італія (1988-92), Нью-Йорк МетроСтарз, США (2000).

Володар "Золотого м'яча" (1990). Гравець року ФІФА (1991). Чемпіон світу (1990). Чемпіон Європи (1980). Володар Кубка УЄФА (1991, 1996). 7-разовий чемпіон Німеччини (1985, 1986, 1987, 1994, 1997, 1999, 2000). Володар Кубка Німеччини (1986, 1998, 2000). Володар Суперкубка Німеччини (1987). Чемпіон Італії (1989). Володар Суперкубка Італії (1989). Футболіст року в Німеччині (1990, 1999).

За збірну Німеччини провів 150 (!) матчів, забив 23 голи. Виступав за національну команду протягом 20 років (1980-2000).

Учасник п'яти чемпіонатів світу (1982, 1986, 1990, 1994, 1998).

Тренерська кар'єра: Рапід Відень, Австрія (2000-01), Партизан Белград, Сербія (2002-03), збірна Угорщини (2003-05), Атлетико Паранаенсе Курітіба, Бразилія (2006), Ред Бул Зальцбург, Австрія (2006-07), Маккабі Нетанія, Ізраїль (2008-09), збірна Болгарії (2010-11).

Після завершення тренерської кар’єри працював футбольним експертом на ряді телеканалів.

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор – Микола Дендак