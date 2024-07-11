Росіянам та білорусам продовжили заборону участі у міжнародних змаганнях

Всесвітня федерація керлінгу (WSF) продовжила заборону участі російським та білоруським спортсменам у міжнародних змаганнях.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

За результатами засідання федерації спортсмени із РФ та РБ відсторонені від змагань до 31 грудня 2024 року.

На думку WSF, присутність керлінгістів із цих країн може зашкодити заходу, зокрема поставити під загрозу безпеку учасників, чи порядок проведення змагань.

Раніше ми повідомляли, що збірні Росії із дзюдо та боротьби відмовились їхати на Олімпійські ігри-2024.