Збірна Росії з боротьби відмовилась від участі на Олімпіаді-2024

Російські борці не будуть представлені на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомляє російський журналіст Василь Кононов.

За його інформацією, виконком Федерації спортивної боротьби Росії провів нараду з тренерським штабом збірних команд Росії з вільної, жіночої та греко-римської боротьби та зі спортсменами, які отримали запрошення на Олімпійські ігри. За результатами якої було прийнято рішення відмовитися від участі в Олімпійських іграх.

На Іграх отримали запрошення 10 спортсменів з російським паспортом: Начин Монгуш, Шаміль Мамедов, Арслан Багаєв, Абдулла Курбанов, Алан Остаєв, Магомед Муртазалієв, Наталія Малишева, Аліна Касабієва, Вероніка Чумікова та Єлизавета Петлякова.

За рішенням Міжнародного олімпійського комітету представники "країн-агресорок" мали змагатися без прапорів, емблем та гімнів.

Напередодні збірна Росії з дзюдо відмовилася їхати на Олімпіаду.

Раніше Вадим Гутцайт та Матвій Бідний звернулися до МОК з доказами підтримки війни російськими атлетами, які кваліфікувалися на Олімпіаду-2024 в Парижі.