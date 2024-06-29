Збірна Росії з дзюдо відмовилася від участі в Олімпійських іграх

Нейтральні російські дзюдоїсти, які отримали право виступити на Олімпійських іграх, все одно пропустять турнір.

Про це повідомив президент Федерації дзюдо Росії Сергій Соловейчик.

"Із сімнадцяти дзюдоїстів, які набрали олімпійський рейтинг, МОК допустив до участі в Олімпіаді лише чотирьох. Інші спортсмени змушені залишитися вдома.

У цій ситуації президія Федерації дзюдо Росії прийняла одноголосне рішення — збірна команда Росії з дзюдо не прийме принизливих умов і не виступить на Іграх в Парижі у складі, запропонованому чиновниками з Міжнародного олімпійського комітету", — сказав Соловейчик.

Напередодні МОК допустив 10 спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаду, серед них і дзюдоїсти Махмадбек Махмадбеков (Росія), Валерій Ендовіцький (Росія), Еліс Старцева (Росія), Далі Лілуашвілі (Росія).

Раніше стало відомо, що 11 з 33 спортсменів, які отримали ліцензії, не відповідають критеріям, які визначив МОК для отримання статусу AIN (індивідуальних нейтральних атлетів).

Раніше Україна закликала відсторонити російських дзюдоїстів від Олімпійських ігор.