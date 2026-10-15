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CAS відхилив апеляцію Росії на рішення щодо недопуску до міжнародних змагань із керлінгу

Денис Іваненко — 15 жовтня 2026, 14:06
CAS відхилив апеляцію Росії на рішення щодо недопуску до міжнародних змагань із керлінгу
World Curling

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію Федерації керлінгу Росії щодо недопуску своїх спортсменів до міжнародних змагань.

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

Він визнав повністю правомірними дії Всесвітньої федерації керлінгу (World Curling) щодо продовження заборони на участь росіян у турнірах. Дорослим спортсменам із цієї країни заборонено змагатись щонайменше до кінця 2026 року.

Російська сторона категорично не погодилася з цим вердиктом у Лозанні. Голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов заявив про намір оскаржити це рішення у Верховному суді Швейцарії:

"Негативне рішення CAS суперечить рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету. Така позиція викликає багато питань і тому буде оскаржена у Верховному суді Швейцарії.

Юристи Олімпійського комітету Росії та ФКР чекають на мотивувальну частину рішення CAS і готують апеляцію".

Нагадаємо, що в січні було дозволено повернутися до міжнародних змагань російським молодіжним і юнацьким збірним. Наприкінці липня Федерація керлінгу Росії втратила статус повноправного члена World Curling.

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