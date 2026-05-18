У CAS не планують подальших слухань у справі за позовом Союзу біатлоністів Росії проти IBU

Олександр Булава — 18 травня 2026, 14:41
У Спортивному арбітражному суді (CAS) заявили, що нових слухань у справі за позовом Союзу біатлоністів Росії (СБР) та Паралімпійського комітету Росії до Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) не передбачено.

Про це повідомила пресслужба суду у коментарі російському "Матч".

У грудні СБР, Паралімпійський комітет та 8 російських біатлоністів звернулись до CAS щодо недопуску до міжнародних змагань.

13 травня в Лозанні відбулися закриті слухання в CAS щодо даного позову.

"Подальші слухання у цій справі не плануються.

Поки що зарано говорити про те, коли буде ухвалено остаточне рішення", – заявили в пресслужбі суду.

Нагадаємо, санкції IBU були накладені з початком повномасштабного російського вторгнення до України. Біатлоністи з Росії та Білорусі повністю пропустили два сезони міжнародних змагань – 2022/23 та 2023/24.

У серпні 2025 року IBU фактично закрив російським спортсменам шлях на Олімпіаду-2026, виключивши нейтральних атлетів із кваліфікаційного процесу на Ігри в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Це рішення стало одним із найжорсткіших серед усіх зимових федерацій.

Також 21 жовтня Рада FIS ухвалила рішення про продовження повного відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань на весь олімпійський сезон-2025/26, відмовившись від надання окремим спортсменам нейтрального статусу.

