Вондроушова подала апеляцію в CAS щодо своєї чотирирічної дискваліфікації

Чемпіонка Вімблдона-2023 чешка Маркета Вондроушова оскаржила у Спортивному арбітражному суді (CAS) рішення про свою чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє Reuters.

Вондроушову було відсторонено від змагань на чотири роки у червні поточного року після того, як Міжнародне агентство із забезпечення чесності в тенісі заявило, що чеська тенісистка не надала своєї проби після повідомлення співробітника допінг-контролю під час проведення допінг-тесту вдома в позазмагальний період у грудні 2025-го.

Вондроушова наполягала, що ніколи не вживала допінг. Через три дні після інциденту вона здала тест, який дав негативний результат.

Чотирирічна дискваліфікація тенісистки діє до 21 червня 2030 року. До завершення терміну відсторонення Маркета не може виступати, тренуватися або відвідувати змагання, які проводяться під егідою структур світового тенісу, WTA, турнірів Grand Slam та національних федерацій.

Нагадаємо, що Вондроушова різко відреагувала на новину про свою дискваліфікацію.