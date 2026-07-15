Спортивний арбітражний суд збільшив термін дискваліфікації французького тенісиста після його апеляції

Французький тенісист Самюель Бенсуссан отримав триваліший термін дискваліфікації після того, як подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) на рішення Міжнародного агнетства з доброченості в тенісі (ITIA).

Про це повідомив офіційний сайт ITIA.

Бенсуссан, який уже завершив кар'єру з найвищим 405 місцем у рейтингу АТР, у травні 2025 року отримав дискваліфікацію від ITIA на 1 рік та 11 місяців за участь у чотирьох договірних матчах.

Це відсторонення пов'язане з кримінальною справою, що розглядалася у 2023-му, стосовно синдикату з організації договірних матчів у Бельгії. Вона призвела до засудження лідера цього синдикату Григора Саргсяна до п'яти років позбавлення волі.

Бенсуссан подав апеляцію в CAS, який підтвердив усі звинувачення з боку ITIA та погодився з агентством у тому, що покарання спортсмена має бути збільшене відповідно до аналогічних прецедентів. У результаті термін дискваліфікації зріс до трьох років. Штраф залишається без змін і становить 12000 доларів США.

Нагадаємо, що чемпіонка Вімблдона-2023 Маркета Вондроушова отримала 4-річну дискваліфікацію за відмову пройти допінг-тест.