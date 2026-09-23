У CAS не отримували апеляцію від титулованих російських фігуристів

Спортивний арбітражний суд (CAS) не отримував апеляцію від російських фігуристів Олександри Степанової та Івана Букіна на невидачу їм статусу нейтральних спортсменів.

Про це повідомляє ТАСС.

Раніше Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відмовив танцювальному дуету в наданні нейтрального статусу, необхідного для участі в міжнародних змаганнях.

"CAS не отримував апеляції від згаданих російських фігуристів на рішення ISU щодо нейтрального статусу", – повідомили в суді.

Зазначимо, що Степанова та Букін є дворазовими срібними та триразовими бронзовими призерами чемпіонатів Європи з танців на льоду. Торік їх не допустили до відбіркового турніру на Олімпійські ігри 2026 року.

Нагадаємо, що наприкінці червня Міжнародний союз ковзанярів (ISU) допустив росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі.

ISU здійснює безперервний моніторинг умов проведення своїх змагань. Якщо Міжнародний союз ковзанярів дійде висновку, що участь нейтральних атлетів не створює ризиків для безпеки та спортивної доброчесності, обмеження можуть бути додатково пом'якшені.

Відсторонення росіян і білорусів від ISU тривало з березня 2022-го. Пізніше Міжнародний олімпійський комітет допустив трьох атлетів у програму фігурного катання на Олімпіаді-2026 у нейтральному статусі.