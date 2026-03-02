Україна буде представлена в 5 дисциплінах у Суперфіналі Кубку світу

Україна буде представлена у п'яти дисциплінах Суперфіналу Кубку світу зі стрибків у воду сезону-2026, що відбудеться в Китаї.

Це стало відомо за підсумком першого етапу Кубку світу, який проходив у канадському Монреалі. Згідно з регламентом змагань, до Суперфіналу кваліфікувалися 12 кращих спортсменів в одиночних стрибках, в також по вісім дуетів та команд.

Українці Марк Гриценко та Олексій Середа у фіналі чоловічих синхронних стрибків з висоти 10 метрів набрали 377.19 бала та посіли шосте місце. Цей результат дозволив їм здобути путівку до вирішальної стадії турніру.

Хлопці також відібралися до фіналу одиночних стрибків. Українці будуть представлені у жіночих синхронних стрибках, чоловічих стрибках з 3-метрового трампліна та у змішаних командах.

Хто з українців виступить у Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду

10-метрова вишка, чоловіки, одиночні стрибки: Марк Гриценко, Олексій Середа

10-метрова вишка, жінки, синхронні стрибки: Ксенія Байло та Софія Виставкіна

3-метровий трамплін, чоловіки, синхронні стрибки: Станіслав Оліферчик та Кіріл Болюх

10-метровий вишка, чоловіки, синхронні стрибки: Олексій Середа та Марк Гриценко

змішані команди: збірна України

На минулорічних змаганнях Суперфіналу Кубку світу зі стрибків у воду збірна України здобула дві нагороди: "срібло" у змішаних командах та "бронзу" у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Нагадаємо, що Олексій Середа став найкращим спортсменом Європи 2025 року за версією European Aquatics. Крім того, НОК визнав Середу найкращим спортсменом 2025 року в Україні.