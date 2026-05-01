Середа та Гриценко здобули для України першу нагороду в Суперфіналі Кубку світу

У Пекіні стартував Суперфінал Кубку світу зі стрибків у воду, який зібрав найсильніших спортсменів планети. Першу нагороду на турнірі для України здобув дует Марка Гриценка та Олексія Середи.

Середа та Гриценко стали срібними призерами в синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Українці набрали 404.28 бала, що є їхнім найвищим результатом у цьому сезоні. Перше місце посів Китай, "бронзу" здобули представники Мексики.

Суперфінал Кубку світу триватиме до 3 травня.

Напередодні свій виступ на турнірі завершив дует Ксенії Бочек та Діани Карнафель. Українки, які були абсолютними дебютантками змагань, фінішували сьомими, продемонструвавши найкращий результат (сума набраних балів) у поточному сезоні на міжнародних турнірах.

Нагадаємо, у квітні Гриценко та Середа здобули "золото" на Кубку США, який тривав у Форт-Лодердейлі.