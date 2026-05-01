Це дає натхнення працювати далі: Середа – про срібло в Суперфіналі Кубку світу

Український стрибун у воду Олексій Середа разом із Марком Гриценком здобули історичне "срібло" в синхронних стрибках з 10-метрової вишки у суперфіналі Кубка світу в Пекіні – це найкращий результат дуету на цьому рівні.

Після виступу Середа в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" відзначив власні помилки, розповів про прогрес у синхроні та пояснив, чого не вистачило до ідеалу.

Також 20-річний спортсмен поділився думками про домінування китайців, прокоментував допуск росіян до змагань, розповів про травму напередодні старту та зізнався, чи додає це "срібло" мотивації перед індивідуальними виступами.

– Найкращий результат сезону від вашого дуету. Чи можна назвати цей результат ідеальним на даний момент?

– Не ідеально, в нас були помилки. Я помилився на пʼятому стрибку. Але в цілому я задоволений. Пройшли без грубих помилок. Срібло для нас – це рекорд на Кубку світу. Мексиканці помилилися, а ми зробили свої стрибки рівненько, тому ми другі.

– Що можна було зробити краще цього разу?

– Все більш-менш вийшло. По синхрону я також бачу покращення – це видно й за сумою балів. Були проблеми саме в індивідуалі. Я міг зробити краще пʼятий стрибок. Ну, і гвинти, останній стрибок – я теж вмію робити краще.

Стрибок Олексія Середи та Марка Гриценка на Суперфіналі Getty Images

– Китайці, незважаючи на свій юний вік, знову перші. Як вони це роблять?

– Якби ж я знав (сміється). Вони беруть найталановитіших спортсменів, яких тренують найталановитіші тренери. Мабуть, питання в кількості.

– Росіяни виступають на цьому Суперкубку під своїм прапором. Як ти реагуєш на це і чи немає провокацій з їхнього боку?

– Звісно, ми негативно до цього ставимося і ми не розуміємо, як в такий складний час для України їх можуть допускати до змагань. Це спортсмени, які, коли виступали як нейтральні, мали можливість висловитися тим, що вони не підтримують війну. Вони цього не зробили. Я б не називав їх нейтральними навіть. Ми не комунікуємо з ними ніяк і навіть не дивимося в їхній бік. Максимальний ігнор.

– У своєму ютубі ти розповів про травму перед Суперфіналом. Що сталося і як ти почуваєшся зараз?

– Це була не супержорстка травма, просто потягнув прес. Все нормально. Нічого вже не болить. Трохи пропустив підготовку до цих змагань через це, але зараз вже все добре.

– Чи додає це срібло натхнення показати найкращий результат в особистих змаганнях?

– Дуже хочеться в індивідуалі показати свій максимум: показати майстерність, стрибки. Це срібло, яке ми здобули з Марком, мене воно дуже порадувало. Я щиро радий цій нагоді. Це дає натхнення працювати далі й здобувати ще більше медалей.