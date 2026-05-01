Я дуже радий бути тут! Слава Україні: Середа – про першу нагороду в Суперфіналі Кубку світу

Український стрибун у воду Олексій Середа прокоментував пешу нагороду для України у Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду, що проходить в Китаї.

Його слова передає Федерація України зі стрибків у воду.

"Ми дуже раді здобути срібну медаль. Ми дуже раді пірнати тут. Дякую Китаю за підтримку. Слава Україні!"

Нагадаємо, що Середа та Гриценко стали срібними призерами в синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Українці набрали 404.28 бала, що є їхнім найвищим результатом у цьому сезоні.

Також Середа здобув "срібло" на Кубку США зі стрибків у воду.