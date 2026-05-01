Я дуже радий бути тут! Слава Україні: Середа – про першу нагороду в Суперфіналі Кубку світу
Середа дає коментар після здобуття срібної медалі
Скриншот з Eurovision Sport
Український стрибун у воду Олексій Середа прокоментував пешу нагороду для України у Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду, що проходить в Китаї.
Його слова передає Федерація України зі стрибків у воду.
"Ми дуже раді здобути срібну медаль. Ми дуже раді пірнати тут. Дякую Китаю за підтримку. Слава Україні!"
Нагадаємо, що Середа та Гриценко стали срібними призерами в синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Українці набрали 404.28 бала, що є їхнім найвищим результатом у цьому сезоні.
Також Середа здобув "срібло" на Кубку США зі стрибків у воду.