Україна стала шостою у Суперфіналі Кубку світу серед змішаних команд

У Пекіні стартував Суперфінал Кубку світу зі стрибків у воду, який зібрав найсильніших спортсменів планети. Збірна України виступила у фіналі змішаних команд.

"Синьо-жовті" у складі Ксенії Бочек, Кіріла Болюха, Олексія Середи та Ксенії Байло набрали 401.60 бали та посіли підсумкове шосте місце.

Переможцем стала команда Китаю, яка випередила українців одразу на 62.10 бала. Другу сходинку посіла Мексика, третіми стали представники Австралії.

Кубок світу-2026. Суперфінал. Змішані командні змагання

Китай – 463.70 Мексика – 422.50 Австралія – 410.45

6. Україна – 401.60

Суперфінал Кубку світу триватиме до 3 травня

Нагадаємо, першу нагороду на турнірі для України здобув дует Марка Гриценка та Олексія Середи. Українці набрали 404.28 бала, що є їхнім найвищим результатом у цьому сезоні.

Напередодні свій виступ на турнірі завершив дует Ксенії Бочек та Діани Карнафель. Українки, які були абсолютними дебютантками змагань, фінішували сьомими, продемонструвавши найкращий результат (сума набраних балів) у поточному сезоні на міжнародних турнірах.