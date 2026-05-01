Українки стали шостими у Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду

У Пекіні стартував Суперфінал Кубку світу зі стрибків у воду, який зібрав найсильніших спортсменів планети.

Україну у жіночих синхронних стрибках з 10-метрової вишки представляли Ксенія Байло та дебютантка сезону Кубка світу Софія Виставкіна. У підсумку за свій виступ українки набрали 278.46 бала та зайняли підсумкове шосте місце.

Слід зауважити, що цього року дівчата вперше об'єдналися в пару – і вже на старті продемонстрували свій найкращий результат на міжнародному рівні.

Перемогу здобув китайський дует, другими стали представники Південної Кореї, замкнула трійку найкращих – пара з Австралії.

Суперфінал Кубку світу триватиме до 3 травня.

Напередодні свій виступ у Суперфіналі завершив дует Ксенії Бочек та Діани Карнафель. Українки, які були абсолютними дебютантками змагань, фінішували сьомими, продемонструвавши найкращий результат (сума набраних балів) у поточному сезоні на міжнародних турнірах.

Раніше Олексій Середа поділився своєю думкою щодо зняття санкцій з Росії у водних видах спорту.