Україна посіла 4 місце у медальному заліку Суперфіналу Кубку світу
Олексій Середа та Марк Гриценко
У китайському Пекіні завершився Суперфінал Кубку світу зі стрибків у воду. Збірна України посіла в медальному заліку турніру в Пекіні четверте місце.
Такий результат Україні принесло одне срібло, яке завоювали Олексій Середа та Марк Гриценко у синхронних стрибках з вишки. Загалом бодай одну нагороду на турнірі завоювали 7 збірних із 16, які брали участь.
Медальний залік Суперфіналу Кубку світу зі стрибків у воду:
- Китай (8-2-1)
- Мексика (0-3-2)
- Австралія (0-1-3)
- Україна (0-1-0)
Нагадаємо, раніше Середа та Гриценко не зуміли пробитися до фінальної четвірки індивідуальних змагань на Суперфіналі Кубку світу.
Нагадаємо, у квітні Гриценко та Середа здобули "золото" на Кубку США, який тривав у Форт-Лодердейлі.