Україна посіла 4 місце у медальному заліку Суперфіналу Кубку світу

Олег Дідух — 3 травня 2026, 14:59
Олексій Середа та Марк Гриценко
Ukrainian Diving Federation

У китайському Пекіні завершився Суперфінал Кубку світу зі стрибків у воду. Збірна України посіла в медальному заліку турніру в Пекіні четверте місце.

Такий результат Україні принесло одне срібло, яке завоювали Олексій Середа та Марк Гриценко у синхронних стрибках з вишки. Загалом бодай одну нагороду на турнірі завоювали 7 збірних із 16, які брали участь.

Медальний залік Суперфіналу Кубку світу зі стрибків у воду:

  1. Китай (8-2-1)
  2. Мексика (0-3-2)
  3. Австралія (0-1-3)
  4. Україна (0-1-0)

Нагадаємо, раніше Середа та Гриценко не зуміли пробитися до фінальної четвірки індивідуальних змагань на Суперфіналі Кубку світу.

Нагадаємо, у квітні Гриценко та Середа здобули "золото" на Кубку США, який тривав у Форт-Лодердейлі.

