Український дует Бочек і Карнафель показав найкращу кількість балів у сезоні на міжнародних змаганнях

У Пекіні стартував Суперфінал Кубку світу зі стрибків у воду, який зібрав найсильніших спортсменів планети.

Український дует Ксенії Бочек та Діани Карнафель виступив у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна, набравши за свій виступ 262,50 бала.

Українки, які були абсолютними дебютантками змагань, фінішували сьомими, продемонструвавши найкращий результат (сума набраних балів) у поточному сезоні на міжнародних турнірах.

Перед цим боротьбу за нагороди Кірілл Болюх та Станіслав Оліферчик, які змагалися у стрибках з 3-метрового трампліна. Хлопці з результатом у 396,54 бала зупинилися за крок від п'єдесталу.

Сьогодні відбудуться ще три дисципліни за участю українських спортсменів. О 10:00 (за київським часом) Ксенія Байло та Софія Виставкіна виступлять у жіночому фіналі на вишці (синхрон).

Також о 11:45 Марк Гриценко та Олексій Середа позмагаються у фіналі (вишка, синхрон), а Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Ксенія Бочек, Олексій Середа будуть представляти Україну у змішаних командних змаганнях, які розпочнуться о 13:30.

Суперфінал Кубку світу триватиме до 3 травня.

