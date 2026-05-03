Усі розділи
Чемпіон Стрибки у воду

Середа не вийшов до фіналу індивідуальних змагань у Суперфіналі Кубку світу

Сергій Шаховець — 3 травня 2026, 13:14
Олексій Середа
Федерація України зі стрибків у воду

В останній день Суперфіналу Кубку світу зі стрибків у воду в Пекіні відбулися індивідуальні змагання, в яких взяли участь українці Олексій Середа та Марк Гриценко.

Боротьбу за медалі розпочали 12 спортсменів, які були посіяні відповідно до рейтингу за підсумками етапу Кубка світу в Монреалі. Українські стрибуни потрапили у різні частини сітки, а тому могли перетнутися між собою лише на вирішальній стадії.

Марк Гриценко поступився у першому протистоянні мексиканцю Рандалу Вілларс Вальдесу з різницею у три бали.

Натомість Олексій Середа зумів пробитися до півфіналу, вигравши дуель у канадця Бенжаміна Тессьера. На цій стадії суперниками українця стали китаєць Лянь Цзюньцзє та австралієць Кассіель Руссо.

На жаль, Середа із сумою 443,90 бала не зумів пройти до фінальної четвірки Суперфіналу, припинивши боротьбу за медалі.

Нагадаємо, що Середа та Гриценко стали срібними призерами Суперфіналу Кубку світу в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Дебютантки змагань Ксенія Бочек та Діана Карнафель посіли 7-ме місце у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна, продемонструвавши найкращий результат (сума набраних балів) у поточному сезоні на міжнародних турнірах.

