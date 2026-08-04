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Середа та Гриценко вибороли "бронзу" чемпіонату Європи-2026

Олександр Булава — 4 серпня 2026, 21:39
Середа та Гриценко вибороли бронзу чемпіонату Європи-2026
Олексій Середа та Марк Гриценко
Ukrainian Diving Federation

Український дует Марка Гриценка та Олексія Середи став бронзовими призерами в синхронних стрибках з 10-метрової вишки на чемпіонаті Європи-2026, який триває у Парижі, Франція.

Після двох стартових стрибків українці йшли лише шостими, але вдала третя спроба дозволила їм піднятися до трійки лідерів. У заключних стрибках Гриценко та Середа втримали свої позиції, а за останню спробу, яку судді оцінили у 84,24 бала, отримали найвищу оцінку та забезпечили собі бронзові медалі.

За підсумками шести стрибків вони набрали 406,05 бала. Від срібних призерів з Італії українців відділили 10 балів.

Для Марка Гриценка ця нагорода стала другою на чемпіонатах Європи після торішнього "золота". Натомість Олексій Середа здобув уже 13-ту медаль континентальної першості, з яких вісім — золоті.

Результати стрибків у воду, 10 м:

  1. Нікіта Шлейхер / Руслан Тєрновой – 443.82 бали
  2. Сімоне Конте / Рафаеле Пеллігра (Італія) – 416.46
  3. Олексій Середа / Марк Гриценко (Україна) – 406.05

Ця "бронза" стала вже третьою для збірної України на чемпіонаті Європи-2026 в Парижі. Раніше третіми у синхронних стрибках з 10-метрової вишки стали Софія Виставкіна та Ксенія Байло, а ще одну бронзову нагороду українська команда виборола у змішаному командному турнірі.

Стрибки у воду Олексій Середа Марк Гриценко

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