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Середа та Байло принесли Україні перше "золото" Євро-2026

Олег Дідух — 5 серпня 2026, 20:17
Середа та Байло принесли Україні перше золото Євро-2026
Getty Images

Українські стрибуни Олексій Середа та Ксенія Байло завоювали золоті нагороди чемпіонату Європи 2026 року в синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Сумарно за 5 стрибків вони набрали 323,16 бала.

Своїй найближчих переслідувачів, німецький дует Оле Йоханнес Рослер/Пауліна Александра Пфайф, вони випередили на 5,4 бала. Топ-3 замкнули іспанці Хорхе Родрігес Ледесма/Ана Карвахаль Сан Мігель.

Підсумкові результати:

Для України це перша золота та сумарно четверта медаль на чемпіонаті Європи 2026 року з водних видів спорту в французькому Парижі. Усі чотири були завойовані у стрибках у воду, до "золота" Байло та Середи у командній скарбничці України було три "бронзи".

Зокрема, одну з цих нагород завоювали ті ж Байло та Середа разом із Ксенією Бочек і Кіріллом Болюхом у змішаному командному турнірі.

Стрибки у воду Олексій Середа Ксенія Байло

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