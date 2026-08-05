Середа та Байло принесли Україні перше "золото" Євро-2026

Українські стрибуни Олексій Середа та Ксенія Байло завоювали золоті нагороди чемпіонату Європи 2026 року в синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Сумарно за 5 стрибків вони набрали 323,16 бала.

Своїй найближчих переслідувачів, німецький дует Оле Йоханнес Рослер/Пауліна Александра Пфайф, вони випередили на 5,4 бала. Топ-3 замкнули іспанці Хорхе Родрігес Ледесма/Ана Карвахаль Сан Мігель.

Підсумкові результати:

Для України це перша золота та сумарно четверта медаль на чемпіонаті Європи 2026 року з водних видів спорту в французькому Парижі. Усі чотири були завойовані у стрибках у воду, до "золота" Байло та Середи у командній скарбничці України було три "бронзи".

Зокрема, одну з цих нагород завоювали ті ж Байло та Середа разом із Ксенією Бочек і Кіріллом Болюхом у змішаному командному турнірі.