Польща не допустить росіян на чемпіонат Європи зі стрибків у воду

Президент Польської федерації плавання Отилія Єнджейчак заявила, що спортсмени з Росії та Білорусі не зможуть брати участь у Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, запланованому на 2027 рік у Польщі.

Слова функціонера передає Polskie Radio 24.

13 квітня з російських і білоруських спортсменів було знято всі санкції у водних видах спорту. Тепер вони зможуть змагатися на міжнародних турнірах на повних правах, включно з використанням національної символіки.

Свою незгоду з таким рішенням також висловила Федерація плавання Польщі. Польська сторона вже повідомила World Aquatics, що не дозволить в'їзд росіянам та білорусам до країни та не допустить стрибунів у воду на чемпіонат Європи у 2027 році.

"Щодо чемпіонату Європи зі стрибків у воду, який має відбутися в Польщі у 2027 році, я повідомила керівництво Європейської федерації, що – якщо, звичайно, не зміниться воєнна ситуація – ми не дозволимо змагатися учасникам з Росії та Білорусі. Ми вважаємо, що доки триває збройна агресія Росії проти України, як росіяни, так і представники Білорусі, яка підтримує цю країну, не повинні брати участь у міжнародних заходах під прапорами цих країн", – заявила Отилія Єнджейчак.

Нагадаємо, напередодні чоловічій збірній України з водного поло зарахували технічну поразку з рахунком 0:5 за невихід на матч проти російських спортсменів у рамках Кубку світу 2026 року.