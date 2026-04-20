Збірна України посіла друге місце на Кубку США зі стрибків у воду
Збірна України зі стрибків у воду завершила виступи на другому загальнокомандному місці на Кубку США, що відбувся у місті Форт-Лодердейл (штат Флорида).
Про це повідомили у Федерації України зі стрибків у воду.
На турнірі змагалися 103 атлети з 18 країн, які визначили призерів у дев'яти фіналах. Українська збірна була представлена в семи дисциплінах і виборола п'ять медалей, що дозволило їй фінішувати другою в командному заліку.
Нагороди збірної України
- Олексій Середа та Марк Гриценко (золото у синхронних стрибках з вишки);
- Кірілл Болюх та Станіслав Оліферчик (срібло у синхронних стрибках, трамплін 3 метри);
- Станіслав Оліферчик (індивідуальні стрибки, трамплін 3 метри);
- Ксенія Байло та Софія Виставкіна (синхронні стрибки з вишки);
- Ксенія Бочек та Діана Карнафель (синхронні стрибки, трамплін 3 метри).
У командному заліку перемогу здобули господарі турніру — спортсмени США (5-3-2). Третє місце посіла збірна Великої Британії (1-2-3).
У Федерації України зі стрибків у воду зазначили, що дані змагання стали важливою частиною підготовки українських атлетів до ключових стартів сезону - Суперфіналу Кубка світу, запланованого на початок травня в Пекіні, а також чемпіонату Європи, який у липні прийматиме Париж.
