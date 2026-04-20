Збірна України посіла друге місце на Кубку США зі стрибків у воду

Збірна України зі стрибків у воду завершила виступи на другому загальнокомандному місці на Кубку США, що відбувся у місті Форт-Лодердейл (штат Флорида).

Про це повідомили у Федерації України зі стрибків у воду.

На турнірі змагалися 103 атлети з 18 країн, які визначили призерів у дев'яти фіналах. Українська збірна була представлена в семи дисциплінах і виборола п'ять медалей, що дозволило їй фінішувати другою в командному заліку.

Нагороди збірної України

Олексій Середа та Марк Гриценко (золото у синхронних стрибках з вишки);

Кірілл Болюх та Станіслав Оліферчик (срібло у синхронних стрибках, трамплін 3 метри);

Станіслав Оліферчик (індивідуальні стрибки, трамплін 3 метри);

Ксенія Байло та Софія Виставкіна (синхронні стрибки з вишки);

Ксенія Бочек та Діана Карнафель (синхронні стрибки, трамплін 3 метри).

У командному заліку перемогу здобули господарі турніру — спортсмени США (5-3-2). Третє місце посіла збірна Великої Британії (1-2-3).

У Федерації України зі стрибків у воду зазначили, що дані змагання стали важливою частиною підготовки українських атлетів до ключових стартів сезону - Суперфіналу Кубка світу, запланованого на початок травня в Пекіні, а також чемпіонату Європи, який у липні прийматиме Париж.

