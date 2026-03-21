ЧС-2026 у приміщенні. Стрибки у висоту. Дорощук бореться за медаль: онлайн-трансляція

У суботу, 21 березня, на чемпіонаті світу 2025 з легкої атлетики у приміщенні буде розіграно комплект медалей у стрибках у висоту серед чоловіків. 12 атлетів змагатимуться у головному фіналі за нагороди чемпіонату світу. Серед учасників – українець Олег Дорощук.

Титул чемпіона світу захищатиме кореєць Ву Санхьок. Дорощук буде одним з претендентів на нагороду.

Склад фіналу ЧС-2026 у стрибках у висоту:

Олег Дорощук (Україна), Ян Штефела (Чехія), У Сан Хьок (Південна Корея), Томохіро Сінно (Японія), Крістіан Фалоккі (Італія), Матеуш Колодзейськи (Польща), Антоніос Мерлос (Греція), Наото Хасегава (Японія), Юнес Аячі (Алжир), Ромейн Бекфорд (Ямайка), Ерік Портільо (Мексика), Реймонд Річардс (Ямайка)

Початок фіналу чоловічих стрибків у висоту – о 13:15 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію від "Суспільного" на "Чемпіоні".

Днем раніше у жіночих стрибках Ярослава Магучіх здобула "золото" ЧС-2026, а Юлія Левченко виборола срібну медаль.