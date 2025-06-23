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Справа не тільки у стрибках: Левченко – про перемогу на турнірі у Варшаві

Олексій Мурзак — 23 червня 2025, 16:17
Справа не тільки у стрибках: Левченко – про перемогу на турнірі у Варшаві
Юлія Левченко
Getty Images

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко прокоментувала свою перемогу на турнірі Halina Konopacka Classic у Варшаві, наголосивши, що справа не тільки у стрибках.

Допис вона залишила на своїй сторінці в Instagram.

"Справа не тільки у стрибках. Це про віру. Віру, яка живе в серці кожного українця", – написала Левченко.

Це перша перемога для Левченко за два роки. У лютому 2023-го Юлія виграла золоту медаль у французькому Мондевіллі, подолавши 1,89 метра.

Раніше українська легкоатлетка прокоментувала свій невдалий виступ на етапі Діамантової ліги.

Юлія Левченко Стрибки у висоту

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