Левченко вперше за два роки здобула золото на міжнародному турнірі

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко виграла золоту медаль на турнірі Halina Konopacka Classic у Варшаві.

Легкоатлетка з першої спроби взяла висоту 1.88 метра та забезпечила собі перемогу.

Цікаво, що Левченко продовжила підвищувати планку та згодом подолала 1.90 та 1.92 метра. Згодом спортсменка замовила висоту 1.95, але не змогла оновити власний рекорд сезону.

Друге місце на змаганні посіла представниця Казахстану Крістіна Овчіннікова, а бронзову медаль виграла полька Алісія Висоцька.

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Це перша перемога для Левченко за два роки. У лютому 2023-го Юлія виграла золоту медаль у французькому Мондевіллі, подолавши 1.89 метра.

Раніше українська легкоатлетка прокоментувала свій невдалий виступ на етапі Діамантової ліги.