Не розуміла, що роблю, – Левченко прокоментувала виступ на етапі Діамантової ліги

Українка Юлія Левченко прокоментувала невдалий виступ на етапі Діамантової ліги у Парижі.

Її слова публікує Суспільне Спорт.

Левченко посіла 11 місце в секторі для стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги. Її результат – 1.83 м.

З огляду на те, що на попередніх етапах Юлія щонайменше брала висоту 1.91 м., легкоатлетка залишилася незадоволеною своїм виступом у Парижі.

"Чесно, я не розуміла, що я роблю. Такий був стан якийсь, вперше за весь сезон, який мені не дуже сподобався. Я напередодні нормально почувалася, зробила тренування. Зараз, можливо, якісь старі технічні моменти вилізли. Не знаю. Стан мені не дуже сподобався. Не хочу виправдовуватися, але таке буває. Просто такий стан був змагальний. Я боюся таких станів, але він був" , – заявила Левченко.

Переможницею етапу стала австралійка Оліслагерс, а Ярослава Магучіх посіла друге місце.

Раніше Левченко прокоментувала обстріл Києва.