Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Стрибки у воду

Коновалов та Чижовський посіли місця у чільній десятці на турнірі у Шеффілді: розклад виступів українців

Володимир Максименко — 31 січня 2026, 10:11
Данило Коновалов та Богдан Чижовський
Данило Коновалов та Богдан Чижовський
Ukrainian Diving Federation

У Шеффілді продовжується Міжнародний турнір зі стрибків у воду, де беруть участь українські спортсмени.

Богдан Чижовський та Данило Коновалов виступили у стрибках з 3-метрового трампліна, посівши 9 та 8 місце відповідно – 331.75 та 337.35 балів.

Вже сьогодні, 31 січня, відбудеться ще низка попередніх змагань та фіналів за участю наших стрибунів.

Розклад виступів українських стрибунів на 31 січня:

  • 13:00 вишка, чоловіки (попередні змагання) – Аванесов Данило;
  • 16:00 трамплін 3м, синхрон, жінки (фінал) – Бочек Ксенія та Карнафель Діана;
  • 17:30 вишка, чоловіки (фінал);
  • 18:45 трамплін 3 м, синхрон, чоловіки (фінал) – Мірза Максим і Чижовський Богдан, Малєєв Валерій і Степанов Дмитро; 

Зазначимо, що минулого року Марк Гриценко виграв бронзу на Кубку Великої Британії, який відбувався у Шефілді.

Раніше український стрибун у воду Олексій Середа став найкращим спортсменом 2025 року за версією European Aquatics
Стрибки у воду Данило Коновалов Богдан Чижовський

Стрибки у воду

Українець претендує на приз найкращому спортсмену року від European Aquatics
Лисов: Те, що говорить Лискун – це зрада України
Судячи з інтерв'ю, у неї якісь психічні відхилення: Гераскевич – про рішення Лискун прийняти громадянство РФ
Бідний: Ми будемо вимагати від Міжнародної федерації тотальної дискваліфікації Лискун
Вадим Гутцайт: Вчинок Лискун – це просто зрада, у мене це не вкладається в голові

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік