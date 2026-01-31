Коновалов та Чижовський посіли місця у чільній десятці на турнірі у Шеффілді: розклад виступів українців

У Шеффілді продовжується Міжнародний турнір зі стрибків у воду, де беруть участь українські спортсмени.

Богдан Чижовський та Данило Коновалов виступили у стрибках з 3-метрового трампліна, посівши 9 та 8 місце відповідно – 331.75 та 337.35 балів.

Вже сьогодні, 31 січня, відбудеться ще низка попередніх змагань та фіналів за участю наших стрибунів.

Розклад виступів українських стрибунів на 31 січня:

13:00 вишка, чоловіки (попередні змагання) – Аванесов Данило;

16:00 трамплін 3м, синхрон, жінки (фінал) – Бочек Ксенія та Карнафель Діана;

17:30 вишка, чоловіки (фінал);

18:45 трамплін 3 м, синхрон, чоловіки (фінал) – Мірза Максим і Чижовський Богдан, Малєєв Валерій і Степанов Дмитро;

Зазначимо, що минулого року Марк Гриценко виграв бронзу на Кубку Великої Британії, який відбувався у Шефілді.